Средний размер пенсии женщин-курьеров в 2026 году превысит 40 тысяч рублей

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил ТАСС , что средняя пенсия для женщин, работающих курьерами, в 2026 году может составить 40 778 рублей.

«Средний размер пенсии женщин-курьеров в 2026 году в России может составить 40 778 рублей», — заявил Сафонов.

По словам эксперта, таких выплат можно достичь при официальном трудоустройстве с зарплатой 130 тыс. рублей и стаже 43 года.

Ранее сообщалось о том, что в 2026 году на доплаты пенсионерам направят более ₽129 млрд.