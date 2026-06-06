«Рвать цветы шиповника в этот день — к разлуке с любимым». Что нельзя делать 6 июня 2026 года
Стирка вручную и баня под запретом 6 июня
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Суббота 6 июня 2026 года сочетает церковное прославление Ксении Петербургской, народный Симеонов день и зеркальную дату 06.06. Чтобы провести день с пользой и не притянуть неудачу, важно соблюдать правила. Подробнее — в материале «МК».
Самые строгие запреты 6 июня:
- Рвать цветы шиповника. Это символ любви и семейного счастья. Срыв цветов для букета — к разлуке или неудачам в личной жизни. Исключение — только для знахарей с молитвой.
- Жаловаться, плакать и унывать. Плохое настроение может «прилипнуть» до осени и притянуть новые несчастья. День нужно прожить с благодарностью и надеждой.
- Давать в долг или брать взаймы. Вместе с деньгами рискуете отдать (или потерять) благополучие и удачу. Взятые долги возвращаются тяжело, отданные — не вернутся.
- Тратить крупные суммы и начинать новые дела. Крупные покупки, стартапы, переезды и дальние поездки 6 июня могут привести к финансовым трудностям.
- Ссориться, конфликтовать и сплетничать. Негатив разрушает энергетику дома, ссора может затянуться и разбить даже крепкие отношения.
- Стирать вручную и долго париться в бане. Считалось, что так можно «смыть» удачу и здоровье.
- Игнорировать просьбы о помощи. Отказ нуждающемуся перекрывает поток благополучия. Даже малая милостыня вернется сторицей.