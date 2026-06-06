«Рвать цветы шиповника в этот день — к разлуке с любимым». Что нельзя делать 6 июня 2026 года

Самые строгие запреты 6 июня:

Рвать цветы шиповника. Это символ любви и семейного счастья. Срыв цветов для букета — к разлуке или неудачам в личной жизни. Исключение — только для знахарей с молитвой.

Жаловаться, плакать и унывать. Плохое настроение может «прилипнуть» до осени и притянуть новые несчастья. День нужно прожить с благодарностью и надеждой.

Давать в долг или брать взаймы. Вместе с деньгами рискуете отдать (или потерять) благополучие и удачу. Взятые долги возвращаются тяжело, отданные — не вернутся.

Тратить крупные суммы и начинать новые дела. Крупные покупки, стартапы, переезды и дальние поездки 6 июня могут привести к финансовым трудностям.

Ссориться, конфликтовать и сплетничать. Негатив разрушает энергетику дома, ссора может затянуться и разбить даже крепкие отношения.

Стирать вручную и долго париться в бане. Считалось, что так можно «смыть» удачу и здоровье.