«Ночной налёт беспилотников». Силы ПВО сбили четыре дрона на подлёте к Москве

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали очередные четыре беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его информации, в местах падения обломков сейчас работают сотрудники экстренных служб. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

В итоге общее количество дронов, сбитых при приближении к Москве 5 и 6 июня, возросло до 17.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 6 июня средства ПВО перехватили 106 беспилотников над восьмью регионами и Черным морем.