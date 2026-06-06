«Пернатый груз». Россиянин пытался провезти в автобусе 35 попугаев из Узбекистана

На государственной границе задержан гражданин России, пытавшийся провезти 35 попугаев вида «ожереловый». Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Омской области.

Инцидент произошел 5 июня во время досмотра пассажирского автобуса, который следовал рейсом Петропавловск (Республика Казахстан) – Омск. Контроль проводился на пункте «Исилькульский». Российский пассажир предъявил ветеринарные сопроводительные бумаги на птиц, выданные в Узбекистане.

Однако, как уточнили в ведомстве, ещё с 2017 года на территории России действуют временные ограничительные меры на ввоз экзотических животных и пернатых из Узбекистана. Причина – многократные случаи нелегальных поставок. Из-за этого любые партии попугаев, прибывающие из указанной страны, автоматически попадают под запрет.

Итогом ветеринарного контроля стало решение о недопуске груза к дальнейшей транспортировке. Все 35 птиц вернули в место их отправки, а в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось о том, что в Ногинске говорящий попугай влетел в окно к семье во время обеда.