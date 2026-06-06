«Теперь всё по полочкам!». В ОП РФ предложили ввести кодекс российского школьника с нормами этикета

«Этот кодекс должен быть распечатан и распространен среди всех школьников и родителей. Они тоже должны понимать, за что их ребенок получит плохую оценку либо их вызывают в школу. К сожалению, гаджеты, информационный век у нас очень часто отрывает от норм этики и морали, которые у нас были раньше», – сказал он, уточнив, что данное предложение планируется рассмотреть на общественном совете при Министерстве просвещения РФ.