«Теперь всё по полочкам!». В ОП РФ предложили ввести кодекс российского школьника с нормами этикета

В России хотят ввести кодекс школьника для оценки поведения

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

В школах России предлагается внедрить кодекс российского школьника, на основе которого будет оцениваться поведение учащихся. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С одной стороны, я против оценок за поведение, потому что это очень субъективно. Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен. То есть школьники должны знать, за что и как их оценивают и какие нормы они нарушили», – заявил Гриб.

По его словам, такие правила должны быть у каждого ученика.

«Это будет определенная шкала. Вот нарушил конкретную норму – оценка снижена. Если нет конкретных норм, то оценка будет субъективной», – отметил он.

Гриб подчеркнул, что данный документ необходимо предоставить также и родителям.

«Этот кодекс должен быть распечатан и распространен среди всех школьников и родителей. Они тоже должны понимать, за что их ребенок получит плохую оценку либо их вызывают в школу. К сожалению, гаджеты, информационный век у нас очень часто отрывает от норм этики и морали, которые у нас были раньше», – сказал он, уточнив, что данное предложение планируется рассмотреть на общественном совете при Министерстве просвещения РФ.

Ранее член ОП Гриб заявил, что надо ввести гибкий график работы для многодетных родителей летом.

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