«Теперь всё по полочкам!». В ОП РФ предложили ввести кодекс российского школьника с нормами этикета
В России хотят ввести кодекс школьника для оценки поведения
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
В школах России предлагается внедрить кодекс российского школьника, на основе которого будет оцениваться поведение учащихся. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«С одной стороны, я против оценок за поведение, потому что это очень субъективно. Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен. То есть школьники должны знать, за что и как их оценивают и какие нормы они нарушили», – заявил Гриб.
По его словам, такие правила должны быть у каждого ученика.
«Это будет определенная шкала. Вот нарушил конкретную норму – оценка снижена. Если нет конкретных норм, то оценка будет субъективной», – отметил он.
Гриб подчеркнул, что данный документ необходимо предоставить также и родителям.
«Этот кодекс должен быть распечатан и распространен среди всех школьников и родителей. Они тоже должны понимать, за что их ребенок получит плохую оценку либо их вызывают в школу. К сожалению, гаджеты, информационный век у нас очень часто отрывает от норм этики и морали, которые у нас были раньше», – сказал он, уточнив, что данное предложение планируется рассмотреть на общественном совете при Министерстве просвещения РФ.
Ранее член ОП Гриб заявил, что надо ввести гибкий график работы для многодетных родителей летом.