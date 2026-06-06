«Что делать при ожоге?»: Врач объяснила, как правильно охладить кожу

Многие считают покраснение после пляжа временным явлением, которое пройдет за несколько дней. Однако солнечный ожог — это повреждение клеток ультрафиолетом. Организм реагирует воспалением: жжение, боль, отек, иногда волдыри, озноб и слабость, пояснила «Газете.Ru» Ирина Никулина (врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье»).

«Они крайне опасны для детей: исследования показывают, что сильные солнечные ожоги, особенно в возрасте до 18 лет, повышают риск развития рака кожи в будущем», — заявила медик.

Если кожа покраснела, стала болезненной и горячей, нужно немедленно уйти с солнца и охладить ее: помогут прохладный душ, компрессы или термальная вода. Лед прикладывать нельзя — резкий холод усиливает повреждение тканей. В этот период важно пить больше воды, так как кожа активно теряет влагу.

«Чтобы уменьшить воспаление и быстро восстановиться, можно использовать средства с пантенолом, алоэ вера или легкие увлажняющие кремы без спирта и кислот», — советует Никулина.

Появление крупных волдырей, температуры, тошноты или сильной слабости — повод обратиться к врачу: это может свидетельствовать о перегреве.

Безопаснее всего находиться на солнце до 12:00 или после 16:00. В часы максимальной активности ультрафиолета лучше оставаться в тени. Даже эффективные солнцезащитные средства не дают абсолютной защиты — их важно регулярно обновлять после купания или активного потоотделения.

Ранее дерматолог Янец рассказала об опасности регулярных солнечных ожогов.