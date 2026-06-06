Психолог назвала главные ошибки при кризисе среднего возраста

В возрасте от 35 до 55 лет многие сталкиваются с переоценкой жизни. Это не признак слабости, а внутренний этап взросления, рассказала «Газете.Ru» психолог Ольга Безбородова.

«В молодости человек живет на высокой скорости. Нужно строить карьеру, создавать семью, зарабатывать деньги, решать бытовые вопросы. На это уходит много сил. А потом однажды появляется пауза, и вместе с ней неприятные вопросы. Человек замечает, что время идет быстрее, энергии стало меньше, многие мечты не сбылись, дети выросли, работа перестала вдохновлять», — пояснила она.

Кризис могут запустить увольнение, развод, проблемы со здоровьем или потеря близкого. Однако суть не в возрасте по паспорту, а в ощущении, что старые смыслы не работают, а новые не появились. Главная ошибка — импульсивные действия.

«Проблема в том, что решения, принятые в состоянии внутреннего хаоса, редко делают человека счастливее. Кризис — плохое время для резких движений. Сначала нужно стабилизировать свое состояние, а уже потом принимать серьезные решения», — считает эксперт.

Часто человеку нужны не новый партнер или работа, а отдых, смысл, поддержка и честный разговор с собой.

«Если хочется развестись, уволиться или исчезнуть — не нужно делать это сию секунду, дайте себе время. Многие решения, которые кажутся спасением, через время выглядят иначе. Иногда проблема не в семье или работе, а в хронической усталости, выгорании или депрессии», — посоветовала психолог.

Важно вернуть себе жизнь вне обязанностей.

«У многих взрослых жизнь превращается в цикл: работа — дом — проблемы. Психика не может жить только на режиме "надо", человеку нужны удовольствия, отдых и новые впечатления. Помогают даже простые вещи: прогулки, спорт, поездки», — добавила она.

Не оставайтесь в одиночестве и не сравнивайте себя с другими. Кризис среднего возраста — не конец жизни.

«Самый взрослый поступок — не бежать от своей жизни, а спокойно разобраться, чего вам на самом деле не хватает, и найти новые смыслы», — резюмировала Безбородова.

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