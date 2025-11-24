«Баффало» расторгнет контракт с Георгиевым: опытного голкипера ждет «Спартак»

«Клинки» подписали вратаря перед началом сезона, но затем отправили его в АХЛ, где он провел всего две игры. Ранее Георгиев выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс», за которые в общей сложности провел 322 матча с учетом плей-офф.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщал, что Георгиев уже подписал контракт со «Спартаком». Официальной информации на этот счет пока не было, но красно-белые уже поместили в список отказов голкипера Дмитрия Николаева.

«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, но по пропущенным шайбам делит в лиге последнее место с «Ладой»: 100 голов в 29 матчах.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что «Локомотив» совершит ошибку, если расстанется с канадским тренером Бобом Хартли.