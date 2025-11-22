Третьяк заступился за канадского тренера «Локомотива»

Телеграм-канал «Хоккей без зрителей» написал, что Хартли может отправиться в отставку, потому что у него есть разногласия с руководством ярославского клуба.

«Хартли — действительно хороший тренер, и если он уйдет, это будет большой ошибкой «Локомотива». Он уже много что доказал здесь. Но что там происходит в клубе, это его дело, не в моей компетенции», — сказал Третьяк.

Боб Хартли возглавил «Локомотив» перед началом сезона. Он занял место Ильи Воробьева, который покинул команду после завоевания Кубка Гагарина и перешел в ЦСКА. Хартли уже работал в России и в 2021 году выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Ранее у 65-летнего специалиста был большой опыт работы в НХЛ и победа в Кубке Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в 2001 году.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 41 очко в 29 матчах.

Ранее вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский назвал две команды, которые его удивили на старте сезона.