Бакаев пояснил, почему «Локомотив» нужно считать гордостью российского футбола

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев в разговоре с «Чемпионатом» пояснил , почему его нынешний клуб должно считать гордостью российского футбола.

Футболист отметил, что у нынешнего «Локомотива» свой путь: клуб не гоняется за дорогостоящими легионерами, а предпочитает развивать собственных игроков.

«Локомотив» все должны воспринимать как гордость российского футбола. И при этом сколько игроков даже еще не дошли до своего пика! Другим нужен результат прямо сейчас — вот они и вкладывают по € 50 млн за окно. Везут, везут легионеров, а при этом не все выигрывают титул. Мы подаем хороший пример — надо больше верить в наших молодых игроков», — сказал Бакаев.

В первой части сезона за «Локомотив» на постоянной основе играли только три легионера — защитники Сесар Монтес, Лукас Фассон и Жерзино Ньямси. В зимнее трансферное окно команда пополнилась аргентинским полузащитником Лукасом Верой.

29-летний Бакаев, ранее выступавший за «Спартак» и «Зенит», перебрался в «Локомотив» перед началом нынешнего сезона, перейдя в стан железнодорожников из развалившихся «Химок». В активе полузащитника 22 матча за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, в которых он забил два мяча и отдал восемь голевых передач.

После первой части сезона «Локомотив» идет на третьем месте в РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара».

