Балерина с микрофоном: Анастасия Волочкова готовится к музыкальному дебюту

Помимо блистательной карьеры в балете, у Анастасии Волочковой есть еще одна, менее известная публике страсть — музыка. Экс-прима Большого театра призналась, что, если бы сцена для нее как для танцовщицы вдруг закрылась, она без раздумий нашла бы себя в вокале. По ее словам, пение прочно занимает второе место в личном рейтинге увлечений, уступая только балету. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Волочкова не просто любит петь — у нее уже накоплен целый альбом записей, включающий как каверы на популярные композиции, так и собственные хиты. Особенно близки ей лирические произведения, где можно передать глубокие эмоции. Интерес к вокалу у балерины настолько серьезен, что она всерьез размышляет о записи нескольких альбомов, причем материалом для них могут стать как ее собственные стихи, так и поэзия классиков — Пушкина и Цветаевой.

Несмотря на плотный график выступлений и гастролей, которые пока не позволяют полноценно заняться музыкальными проектами, Волочкова не оставляет эту мечту. Более того, уже этой весной она планирует представить публике новый хит. К ней регулярно поступают предложения о сотрудничестве от различных лейблов, что говорит о восприятии ее вокальных данных не как любительского увлечения, а как потенциала для профессиональной звукозаписи.

