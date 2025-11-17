Волочкова покинула антиалкогольное шоу из-за требований пить перед камерой

Балерина Анастасия Волочкова покинула антиалкогольный проект «Звезды под капельницей» после непродолжительного участия. Как пояснила сама артистка в комментарии Общественной Службе Новостей, изначально ее привлекла возможность ознакомиться с концепцией шоу, однако вскоре выяснились неприемлемые для нее условия съемок.

По словам Волочковой, организаторы требовали от участников употребления алкоголя перед съемками, что она расценила как провокацию. Балерина отметила абсурдность ситуации, когда в рамках реабилитационного проекта людей фактически принуждают к употреблению спиртного, особенно при наличии плотного рабочего графика, связанного с подготовкой к новогодним выступлениям.

Отказ от дальнейшего участия стал осознанным решением артистки, подчеркнувшей отсутствие у себя проблем с зависимостями и нежелание следовать сомнительным методам лечения. Волочкова четко обозначила свою позицию, заявив о способности самостоятельно определять, что соответствует ее интересам.

По ее мнению, кратковременное пребывание в проекте завершилось принципиальным разрывом сотрудничества. Итогом этой истории стало не только досрочное прекращение участия балерины в шоу, но и публичный показ спорных методов работы создателей реалити-проекта, ставящих под сомнение его декларируемую оздоровительную направленность.

Ранее психолог Абравитова заявила, что Волочкова должна запустить свое реалити-шоу.