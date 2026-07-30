«Банкет судебных разбирательств»: Daily Mail требует с принца Гарри $13,3 млн

Издатель Daily Mail Associated Newspapers Limited потребовал от принца Гарри и еще шести истцов компенсировать как минимум $13,3 млн судебных расходов. Эта сумма покрывает лишь часть затрат, понесенных издательством за годы судебной тяжбы, которая завершилась поражением Гарри и его соистцов, пишет RadarOnline.

Двухдневное слушание по вопросу судебных издержек началось в Лондоне 29 июля. Адвокат издательства Энтони Уайт заявил, что компания потратила около $45 млн только на юридическую защиту по делу. Он назвал иск «банкетом судебных разбирательств», основанным на «безосновательных обвинениях». Представитель издателя настаивает на взыскании расходов на так называемой компенсационной основе.

Сторона принца Гарри, в свою очередь, готова предоставить $10 миллионов млн в качестве аванса и утверждает, что имеет страховое покрытие на сумму около $21 млн для оплаты расходов издательства.

Напомним, судебная тяжба Гарри, Элтона Джона, Элизабет Херли и еще четырех человек против Associated Newspapers началась в 2022 году. Истцы обвиняли издателя Daily Mail и Mail on Sunday в многолетнем незаконном сборе личной информации. Однако в июне судья Мэтью Никлин отклонил все 97 требований, заявленных Гарри и его соистцами.

Теперь суду предстоит решить, сколько именно должны заплатить проигравшая сторона. Это дело стало еще одним ударом для принца Гарри, который уже не раз проигрывал судебные процессы против британских таблоидов. Окончательное решение по издержкам будет принято в ближайшее время.

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