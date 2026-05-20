Россиянам рассказали, как развод влияет на стоимость жилья

Конфликтный развод может серьезно снизить стоимость квартиры при продаже, рассказал РИА Недвижимость риелтор компании «Этажи» Григор Закоян. По его словам, если бывшие супруги долго судились из-за имущества, рынок начинает учитывать возможные юридические риски.

В среднем такие объекты продаются на 5–10% дешевле аналогичных квартир без спорной истории. При этом срок продажи увеличивается примерно на 30–60%. В наиболее сложных ситуациях дисконт способен достигать 15–20%.

Эксперт отметил, что особенно проблемными считаются квартиры, приобретенные в ипотеку во время брака, жилье с использованием материнского капитала, а также объекты с долями несовершеннолетних детей. Дополнительные трудности возникают, если права собственности начинают оспариваться уже на этапе сделки.

По словам Закояна, на фоне снижения спроса на вторичном рынке в 2025–2026 годах покупатели стали осторожнее относиться к любым юридически сложным объектам. Если раньше подобную недвижимость можно было реализовать быстрее из-за ограниченного предложения, то сейчас клиенты предпочитают переплатить за квартиру с прозрачной историей.

Эксперт добавил, что сделки, связанные с разделом имущества после развода, в крупных российских городах занимают около 1–3% рынка вторичного жилья.

Ранее сообщалось, что в России замедлилась инфляция.