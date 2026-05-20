Бубнов назвал Талалаева тренером-самодуром из-за возможного ухода Андраде

По данным СМИ, «Зенит» купит у «Балтики» 26-летнего колумбийца примерно за €3,5 млн. Андраде пропускал заключительный матч РПЛ из-за дисквалификации, однако оставался в команде до конца сезона. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил это необходимостью обеспечить качественный тренировочный процесс.

«Да Андраде не хочет с тобой работать, потому что ты тренер-самодур! Вот поэтому он и уходит. И Саусь из-за этого ушел, и еще уйдут. Хотя сейчас они в один голос, как их не спросят, так: «Талалаев — лучший тренер российского футбола». А потом, раз… сваливают — и будут другое говорить», — заявил Бубнов.

В январе 2024 года «Балтика» приобрела колумбийского защитника за €400 тыс. и, таким образом, заработает на его перепродаже порядка €3 млн. В зимнее трансферное окно калининградцы расстались с латералем Владиславом Саусем. Футболист перешел в «Спартак» за €3,8 млн. Летом 2024 года Саусь достался «Балтике» за €720 тыс.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Талалева лучшим тренером сезона РПЛ. «Балтика», вернувшаяся из Первой лиги, завершила чемпионат на шестом месте.