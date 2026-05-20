Роскачество назвало главные правила хранения еды летом

Высокая температура воздуха существенно сокращает фактический срок хранения продуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елену Спеценко. По словам эксперта, в жаркую погоду еда может портиться в два раза быстрее, чем указано производителем на упаковке. Наибольшую опасность представляют готовые блюда, продукты без вакуумной упаковки, а также мясо, рыба и молочная продукция, оставленные без охлаждения.

В жаркую погоду срок безопасного хранения продуктов заметно сокращается. Как рассказала РИА Новости директор Центра компетенций Роскачества Елена Спеценко, указанный на упаковке срок годности рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6 градусов, тогда как летом такие условия часто нарушаются.

По словам специалиста, фактический срок хранения в жару уменьшается примерно вдвое. Особенно быстро портятся готовые блюда, многокомпонентные продукты и еда без вакуумной упаковки.

Эксперт напомнила о «правиле двух часов»: скоропортящиеся продукты нельзя оставлять вне холодильника более чем на два часа. Если температура воздуха превышает +25…+28 градусов, безопасный период сокращается до одного часа.

В зоне повышенного риска находятся мясо, птица, рыба, морепродукты, молочные продукты, салаты с майонезом и блюда с соусами. После истечения допустимого времени такую еду рекомендуется выбрасывать, даже если она выглядит свежей.

Спеценко подчеркнула, что ориентироваться только на запах или внешний вид опасно, поскольку вредные бактерии способны размножаться без заметных изменений продукта.

Для перевозки еды на пикники и дачи специалист советует использовать термосумки и аккумуляторы холода.

