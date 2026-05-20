Миронов предложил выплачивать МРОТ «на руки» после вычета НДФЛ

В Госдуме подготовили законопроект об изменении порядка выплаты минимальной заработной платы. Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым подготовила поправки на рассмотрение, пишет РИА Новости . Парламентарий предлагает закрепить в Трудовом кодексе норму, по которой сотрудники должны получать сумму не ниже МРОТ уже после удержания НДФЛ. По мнению автора инициативы, действующая система снижает реальные доходы граждан с минимальными зарплатами и создает условия для нарушения трудовых прав.

Документ предлагает установить правило, при котором зарплата сотрудника после удержания налога на доходы физических лиц не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

По словам Миронова, с 1 января 2026 года федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля, однако после вычета НДФЛ работники фактически получают около 23,5 тысячи рублей.

Депутат считает, что минимальная зарплата должна гарантироваться именно как сумма «на руки». Соответствующие изменения предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ.

Также парламентарий обратил внимание на проблему оформления работников по договорам гражданско-правового характера. По его словам, работодатели нередко переводят сотрудников на ГПХ, лишая их оплачиваемых отпусков, больничных и полноценного трудового стажа.

Миронов отметил, что в подобных договорах часто фиксируется вознаграждение на уровне МРОТ, при этом объем обязанностей остается сопоставимым с обычной штатной работой.

