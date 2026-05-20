Синоптик объяснила, почему приметы о дожде и жаре больше не работают

Народные приметы о погоде в современных условиях практически утратили прогностическую ценность, заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в прошлом такие наблюдения служили своеобразной «народной статистикой», когда у людей не было доступа к инструментальным измерениям и научным данным.

Синоптик подчеркнула, что сегодня специалисты не используют приметы при составлении прогнозов. Современная метеорология опирается на данные метеостанций, спутниковый мониторинг и численные модели атмосферы. Кроме того, многие старинные наблюдения были привязаны к конкретным регионам и климатическим условиям, которые со временем изменились.

Паршина отметила, что приметы способны лишь иногда указывать на краткосрочные изменения погоды, однако не подходят для точного прогноза даже на сутки вперед. В частности, речь идет о наблюдениях за поведением птиц, растений или Луны.

Эксперт напомнила, что ласточки могут летать низко перед дождем из-за снижения атмосферного давления, а растения закрывают бутоны перед осадками. Тем не менее такие признаки не заменяют полноценные научные расчеты и не дают стабильной точности прогноза.

