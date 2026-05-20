Жара сохранится в Московском регионе

В Московском регионе в среду, 20 мая, сохранится жаркая погода с переменной облачностью. Во второй половине дня в отдельных районах возможны кратковременные дожди, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +27 до +32 градусов. Ночью по области ожидается до +12.

В Москве днем воздух прогреется до +30…+32 градусов, в ночные часы температура опустится до +15.

Ветер будет восточного направления со скоростью 3–10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что народные приметы о погоде в современных условиях практически утратили прогностическую ценность. В прошлом такие наблюдения служили своеобразной «народной статистикой», когда у людей не было доступа к инструментальным измерениям и научным данным.