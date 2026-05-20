Диетолог назвала безопасную норму сыра для взрослых

Взрослым рекомендуется употреблять сыр умеренно — не более 20–30 граммов за один прием и всего несколько раз в неделю. Сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову. По словам специалиста, оптимальная порция составляет 20–30 граммов примерно три-четыре раза в неделю.Специалист отмечает, что даже полезные молочные продукты при избытке могут негативно сказаться на здоровье из-за высокого содержания жиров и соли.

Эксперт уточнила, что предпочтение стоит отдавать нежирным и низкожирным сортам с содержанием жира до 30%, а также продуктам с пониженным уровнем соли.

Диетолог подчеркнула, что размер допустимой порции напрямую зависит от состава сыра. Чем выше содержание соли и жиров, тем реже и меньше его следует употреблять.

Отдельно Стародубова обратила внимание на острые, выдержанные и соленые сорта, а также сыры с плесенью. По ее словам, такие продукты не подходят для ежедневного рациона даже здоровых людей и должны употребляться лишь время от времени.

Специалист напомнила, что сбалансированное питание предполагает умеренность даже в отношении продуктов, считающихся полезными.

