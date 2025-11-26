Баринов прекратил переговоры с «Локомотивом» о новом контракте

Полузащитник Дмитрий Баринов и «Локомотив» прекратили переговоры о новом контракте, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник отметил, что переговоры заморожены и вряд ли возобновятся.

29-летний капитан команды является воспитанником «Локомотива» и все карьеру провел в составе железнодорожников. Баринов заявлял о своем желании поиграть в приличном европейском клубе, также полузащитником интересовался петербургский «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €9 млн.

В нынешнем сезоне Баринов провел 21 матч за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и отдал шесть передач.

