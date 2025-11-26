Бывшим полузащитником «Спартака» Уруновым интересуются три клуба РПЛ
Фото: [ФК «Спартак»]
Бывшим полузащитником московского «Спартака» Остоном Уруновым интересуются сразу три клуба РПЛ, утверждает телеграм-канал «Mash на спорте».
По данным источника, одним из претендентов является петербургский «Зенит». Сообщается, что на скаутов произвела сильное впечатление игра футболиста за сборную Узбекистана.
Препятствием для трансфера 24-летнего хавбека может быть то, что его нынешний клуб, иранский «Персеполис», не горит желанием расставаться с футболистом в зимнее трансферное окно, рассчитывая, что его трансферная цена вырастет после чемпионата мира, где сборная Узбекистана сыграет впервые в своей истории. На данный момент портал Transfermarkt оценивает игрока в €2 млн.
Остон Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в 2020 году. Футболиста, которому было 19 лет, высоко ценил тогдашний гендиректор красно-белых Шамиль Газизов. Однако карьера молодого футболиста в «Спартаке» не задалась, и Урунов запомнился, прежде всего, выложенными фотографиями с брендовыми покупками из ЦУМа.
