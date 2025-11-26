Бывшим полузащитником «Спартака» Уруновым интересуются три клуба РПЛ

По данным источника, одним из претендентов является петербургский «Зенит». Сообщается, что на скаутов произвела сильное впечатление игра футболиста за сборную Узбекистана.

Препятствием для трансфера 24-летнего хавбека может быть то, что его нынешний клуб, иранский «Персеполис», не горит желанием расставаться с футболистом в зимнее трансферное окно, рассчитывая, что его трансферная цена вырастет после чемпионата мира, где сборная Узбекистана сыграет впервые в своей истории. На данный момент портал Transfermarkt оценивает игрока в €2 млн.

Остон Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в 2020 году. Футболиста, которому было 19 лет, высоко ценил тогдашний гендиректор красно-белых Шамиль Газизов. Однако карьера молодого футболиста в «Спартаке» не задалась, и Урунов запомнился, прежде всего, выложенными фотографиями с брендовыми покупками из ЦУМа.

