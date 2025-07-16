«Барселона» будет рекламировать африканскую страну

«Барселона» близка к заключению спонсорского контракта с Демократической Республикой Конго, пишет Mundo Deportivo.

По данным издания, сумма сделки составит €44 млн за четыре года. На задней части футболок игроков каталонского клуба появится надпись «RDC, cœur de l’Afrique» («ДР Конго — сердце Африки»). Ранее конголезцы заключили аналогичное партнерство с клубом Александра Головина «Монако».

Сделка с африканской страной нужна «Барселоне» для улучшения ситуации с финансовым фэйр-плей. Она поможет каталонцам уравнять доходы и расходы клуба.

Ранее стало известно, что наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони продали футбольный клуб «Монца» американской инвестиционной компании.