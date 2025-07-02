Наследники Берлускони продали футбольный клуб «Монца»

Американские инвесторы получили контрольный пакет акций размером 80%, 20% остались в компании Fininvest, принадлежащей наследникам Берлускони. Планируется, что итальянская сторона передаст и оставшийся за ней пакет в течение года. Сумма сделки оценивается в €45 млн. При этом изначально Fininvest рассчитывал продать клуб за €100 млн.

Сильвио Берлускони 30 лет владел футбольным клубом «Милан» — с 1986 по 2016 год. На это время пришлись самые выдающиеся успехи клуба. Без футбола бывший премьер Италии надолго не остался, и в 2018 году приобрел «Монцу», которая обреталась тогда в третьем дивизионе чемпионата Италии. Берлускони вручил клуб под управление своему давнему соратнику Адриано Галлиани, который был уроженцем Монцы, небольшого городка близ Милана.

Уже в 2022 году «Монца» сумела пробиться в Серию А. В планах Берлускони и Галлиани было сделать команду, которая могла бы конкурировать с итальянскими грандами. Два сезона «Монца» была в числе середняков чемпионата Италии (11-е и 12-е места), а в минувшем заняла последнее место и опустилась в Серию В.

Ранее на клубном чемпионате мира по футболу определились все участники четвертьфинала.