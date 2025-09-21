«Барселона» хочет увести у «Манчестер Сити» суперзвездного форварда

У ветерана истекает контракт по окончании сезона 2025/26. По информации источника, каталонцы хотят переманить у «Манчестер Сити» норвежца Эрлинга Холанда.

Однако заполучить 25-летнего бомбардира «Барсе» будет непросто. В январе Холанд продлился с «Манчестер Сити» аж до 2034 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в €180 млн.

Эрлинг Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2022 году за €60 млн. Он провел за английский клуб 151 матч во всех турнирах, забив 130 мячей и отдав 21 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» готовит новое долгосрочное соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси.