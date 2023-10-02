«Барселона» включила в контракт 16-летнего футболиста отступные в размере миллиарда евро

«Барселона» подписала новое соглашение с 16-летним Ламином Ямалем, сообщается на сайте каталонского клуба.

Контракт будет действовать до 2026 года, в нем прописаны гигантские отступные в размере миллиарда евро, что практически исключает возможность перекупить игрока другими клубами.

Ламин Ямаль прошел через все молодежные команды «Барселоны» и считается одним из самых талантливых воспитанников клубной академии.

В минувшем сезоне он дебютировал в составе основной команды в возрасте 15 лет, девяти месяцев и 16 дней, став самым молодым игроком в истории «Барсы».

Несмотря на юность, Ямаль уже успел дебютировать за национальную сборную, а в матче со сборной Грузии стал самым молодым игроком, забивавшим за Испанию.