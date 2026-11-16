Нарушения правил обращения с отходами пресекли в пяти округах Подмосковья за неделю

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с полицией пресекли экологические нарушения в пяти округах Подмосковья. Инспекторы ликвидировали нелегальные костры и свалки, а также задержали машины со строительным мусором.

В Люберцах и у поселка Михнево в округе Ступино инспекторы остановили незаконное сжигание отходов и демонтировали источники выбросов. Возле поселка Сабурово в Красногорске специалисты нашли нелегальную свалку. По требованию ведомства территорию уже начали расчищать от навалов мусора.

Кроме того, провели рейды в Одинцовском и Раменском округах. Были проверены 93 грузовика, которые перевозили строительные отходы.

У четверых водителей не было разрешений и оформленных электронных талонов. Полицейские задержали эти автомобили и составили протоколы, нарушителям грозят административные штрафы.

Работа по сохранению лесов соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.