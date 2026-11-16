В Электростали определили подрядчика капремонта средней школы № 15
Подрядчика капремонта средней школы № 15 определили в Электростали
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Электростали заключили контракт на проведение капитального ремонта средней школы № 15 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«В Электростали на улице Пушкина проведут капитальный ремонт средней школы № 15. Ремонт в школе проведет ООО „СК“, — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». По словам министра, специалисты обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и не только. Учреждение откроют в 2027 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.