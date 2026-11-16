Американскую судью Спект затроллили после низких оценок Трусовой: пришлось закрывать профиль в соцсетях

Американская судья по фигурному катанию Спект закрыла свой аккаунт в соцсети после того, как ее работу на этапе Гран-при в США раскритиковали болельщики.

Спект работала в составе судейской бригады на женском одиночном катании. Ее оценки выступления россиянки Александры Трусовой заметно отличались от тех, что выставили другие арбитры. Так, за произвольную она поставила Трусовой на 11 баллов меньше, чем оказалось в итоге. А по сумме двух программ разница между россиянкой и победительницей соревнований Ами Накаи из Японии составила 29 баллов при 15 в реальности.

Зрители очень тепло принимали Трусову, а затем в соцсетях пользователи обрушились на Спект.

Александра Трусова заняла второе место на этапе и практически гарантировала себе участие в финале Гран-при.

Ранее почетный вице-президент ISU Александр Лакерник прокомментировал выступления российских фигуристок на этапе Гран-при.