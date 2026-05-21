Башаров устроил Асе Борисовой скандал из-за ревности

Российский актер и телеведущий Марат Башаров и его возлюбленная Ася Борисова стали участниками реалити-шоу «Ставка на любовь». В первом выпуске пара выглядела сплоченной и успешной командой, однако уже во втором выпуске между ними разгорелся нешуточный конфликт. Как пишет The Voice, причиной скандала стала ревность Башарова.

Все случилось, когда Борисова решила поддержать своего коллегу по проекту Михаила Стогниенко, который оказался в непростой ситуации. Башарову это не понравилось. Он вспылил прямо в кадре: «Я ревную, что происходит?».

Девушка попыталась оправдаться, заверив, что это была просто дружеская забота. Но актер не поверил.

«Рядом с тобой любимый мужчина, а ты беспокоишься о другом», — возмутился он.

Борисова не выдержала давления и расплакалась. Сквозь слезы она обвинила Башарова в глупости.

Пара вместе уже четыре года, но официально свои отношения они до сих пор не зарегистрировали. У Башарова двое детей от прошлых отношений, у Борисовой — один сын. Сама девушка накануне призналась, что не знала о громких скандалах, которыми сопровождались разводы актера с бывшими женами.

