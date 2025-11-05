Баскетболист Алексей Швед будет выступать за УНИКС

Известный российский баскетболист Алексей Швед, проведший пять сезонов в НБА и выигрывавший с ЦСКА Евролигу, будет выступать за казанский УНИКС.

Клуб подписал с разыгрывающим защитником контракт сроком всего на два месяца. В УНИКСе рассказали, что команда потеряла двух игроков из-за травм, поэтому потребовалось усиление задней линии.

Президент УНИКСа Евгений Богачев отметил, что решение по будущему Шведа будет приниматься по истечении двух месяцев контракта. Руководство клуба смущает тот факт, что Швед с конца сезона находился без клуба.

«Но если у него хорошо пойдет и он будет согласен, то мы оставим Алексея в команде и после истечения двухмесячного контракта. Шансы есть. Мы высоко котируемся, выступление за нас для Алексея не будет понижением в классе. Ну, а нам его приход добавит интереса со стороны публики», — сказал Богачев.

В минувшем сезоне 36-летний защитник выступал за петербургский «Зенит».

