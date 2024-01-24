Баскетболистам детско-юношеской спортшколы Макеевки передали подарки из Подмосковья

Юные баскетболисты, занимающиеся в Комплексной детско-юношеской спортивной школе «Фаворит» Макеевки, получили новогодние подарки из Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Так, спортсменам передали экипировку, спортивные рюкзаки, мячи с автографами игроков молодежной команды «ЦСП-Химки-2», а также открытки. Подаренный мяч был передан импровизированному музею учреждения.

Ранее Центр спортивной подготовки №5 Минспорта Подмосковья организовал встречу с представителями Межрегионального баскетбольного союза Донбасса и передал посылки юным спортсменам ДНР. Еще одна посылка была отправлена в Мариуполь.