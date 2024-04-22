Баскетболисты из Фрязино стали бронзовыми призерами в Финале четырех Первенств Московской области

Представители спортивной школы «ФРЯЗИНО», команда баскетболистов-юношей 2008 года рождения приняла участие в Финале четырех Первенств Московской области. Соревнования проходили в городе Солнечногорске.

Целый год тренировок и продолжительный сезон игр в высшей лиге предшествовали тому, чтобы ребята оказались в Солнечногорске. Игры проходили на протяжении двух дней.

Первый день воспитанникам спортивной школы «ФРЯЗИНО» ожидаемой победы не принес. Юные баскетболисты играли против команды из города Коломна, которая в прошлом году завершила Финал чемпионом. Решающей стала вторая половина игры, которая закончилась со счетом 62:77. В первой половине игры соперники боролись наравне.

Второй день прошел намного успешнее. Соперником стала команда из города Ликино-Дулево, которая пять последних матчей завершала победой. Игра прошла агрессивно. Счет колебался в разнице от + 15 до + 3 очков, но по общим очкам ребята не проиграли ни в одной четверти. Решающим стал финал игры. Слаженность команды из Фрязино позволила ребятам заработать + 8 очков.

По итогам игр финала команда заняла бронзовое место в Финале четырех Первенств Московской области. Личной наградой был отмечен капитан Гурьев Артемий, которому присвоили титул «Лучший нападающий».