Баскетболисты из городского округа Химки обыграли соперников на 45 очков

Спортсмены баскетбольного клуба «Химки» выступил в десятом туре нового сезона Суперлиги. Матч с командой «Русичи» из Курска сыграли в Баскетбольном центре городского округа Химки.

По итогам встречи химчане выиграли со счетом 101:56.

Серьезный отрыв удалось обеспечить уже в первой четверти игры. Куряне были настроены решительно и пытались отыграться, но спортсмены из городского округа Химки показали исключительное мастерство и только укрепляли лидерские позиции.

Главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев отметил, что игра получилась хорошая.

«Первую и третью четверти провели просто великолепно. Были слабые моменты в защите, но разница почти 50 очков, поэтому ругать ребят не за что», – поделился тренер.

До этого баскетболисты из городского округа Химки уже победили в восьми матчах, потерпев только одно поражение. После девяти игр на их счету – 17 очков, они лидируют в турнирной таблице.

«В этой игре у нас получилось почти все. Все равно были какие-то недочеты в защите и в нападении, но мы постараемся их убрать и играть еще лучше», – рассказал форфард Илья Карпенков.

В следующий раз химчане будут играть на выезде с командой «Новосибирск». Встреча пройдет 22 ноября с 15:30 по московскому времени. Транслировать игру будут на официальном сайте БК «Химки».