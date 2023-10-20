Баскетболисты из Лыткарина выиграли Кубок Московской области

Решающая стадия турнира «финал четырех» состоялась в Дзержинском. Сначала лыткаринцы обыграли «Спартак» из Люберец (95:82), а затем взяли верх над местной «Орбитой» (77:69). Всего в турнире, проводившемся при поддержке регионального Минспорта, участвовало 12 команд.

Лучшим разыгрывающим признан игрок «Кристалла» Алексей Мельников, самым ценным игроком признан капитан лыткаринцев Андрей Ковылин. Среди первых победителей поздравил глава глава городского округа Константин Кравцов.