Икру, консервы и сладости лучше купить заранее: как сэкономить на праздничном столе

Экономист Перепелкин: покупать консервы и деликатесы на Новый год стоит заранее

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Подготовка к праздничному застолью обойдется дешевле, если распределить покупку продуктов на несколько этапов. Консервы, бакалею, сладости и деликатесы длительного хранения разумно приобретать заранее, а свежие овощи, мясо и рыбу оставить на последние дни перед праздником. Такой подход поможет избежать ажиотажа, возможного роста цен и лишних расходов. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий кафедрой международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин.

В первую очередь эксперт советует запастись зеленым горошком, кукурузой, оливками, маринованными огурцами и шпротами. Эти продукты долго хранятся, но перед праздниками пользуются повышенным спросом. Заранее можно купить майонез, растительное масло, муку, сахар, специи, чай, кофе, шоколад, орехи и конфеты. Особое внимание стоит уделить красной икре: ближе к концу декабря ее стоимость может заметно увеличиться. Перепелкин рекомендует выбирать продукцию в неповрежденной заводской упаковке с достаточным запасом срока годности. Замороженные мясо, птицу, рыбу и морепродукты также допустимо приобретать заблаговременно, если есть подходящие условия для хранения.

А вот мандарины, виноград, зелень, свежие овощи, молочные продукты и охлажденное мясо лучше покупать непосредственно перед застольем. Ранняя закупка скоропортящихся продуктов может обернуться потерей свежести и дополнительными тратами. «Если продукт долго хранится без потери качества и традиционно дорожает — то берем заранее. Если быстро портится — покупаем свежим накануне праздника», — объяснил Перепелкин. Он также посоветовал сначала составить меню, затем разделить список покупок по срокам и сравнивать стоимость товаров за килограмм или литр. При этом скидки не всегда означают реальную экономию: перед покупкой важно проверить обычную цену, срок годности и понять, действительно ли продукт необходим.

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