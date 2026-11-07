Банки предлагают до 14% годовых по вкладам: почему высокая ставка не всегда выгодна

Ставки по отдельным сезонным банковским вкладам достигли 13,6–14% годовых, однако такие предложения не всегда оказываются выгоднее обычных депозитов. Повышенный процент может действовать ограниченное время или требовать выполнения дополнительных условий. Об этом агентству « Прайм » рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Инна Солдатенкова. По ее словам, при выборе вклада необходимо ориентироваться прежде всего на итоговый доход, а не на рекламируемую ставку.

По данным мониторинга, за неделю с 26 октября по 1 ноября средняя доходность рублевых вкладов снизилась с 10,26% до 10,23% годовых. При этом трехмесячные депозиты в среднем предлагали 11,73%, годовые — 9,80%, а трехлетние — 7,56%. Разницу эксперт объяснила ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки. Банки готовы предлагать более высокие проценты за краткосрочное размещение средств, но не стремятся фиксировать такую доходность на несколько лет. На этом фоне отдельные специальные предложения могут превышать среднерыночные ставки примерно на два процентных пункта.

Перед открытием депозита Солдатенкова рекомендует выяснить, на какой срок устанавливается повышенный процент, требуется ли внесение «новых денег» и какая минимальная сумма необходима для участия в акции. Также важно проверить условия досрочного расторжения договора: при преждевременном снятии средств начисленные проценты могут быть потеряны. Сравнивать следует вклады с одинаковыми сроками размещения, рассчитывая фактическую прибыль в рублях. Например, ₽1 млн под 14% годовых на три месяца принесет приблизительно ₽35 тыс. до учета возможных налогов, а не ₽140 тыс. Эксперт подчеркнула, что откладывать размещение сбережений ради будущих предложений необязательно, поскольку нет гарантии, что новые ставки окажутся выше действующих.