Баскетболисты из Мытищ стали серебряными призерами всероссийской спартакиады учащихся

В состав сборной Московской области по баскетболу вошли воспитанники мытищинской спортивной школы олимпийского резерва: Егор Лясников, Андрей Халилов и Георгий Бобров. Спортсмены внесли существенный вклад в общий успех команды.

Сборная Московской области на играх финального этапа XII летней спартакиады лишь дважды не смогла завоевать победу. Сборная Москвы, которая в итоге стала победителем спартакиады, оказалась сильнее.

Большое значение для команды имела ее победа в полуфинальном матче. Спортсмены сразились с командой из Санкт-Петербурга. Игра была зрелищной. Доказательство — счет 96:93. В финале подмосковные баскетболисты навязали борьбу сопернику. Однако столичные спортсмены снова отстояли звание лидера. Игра завершилась со счетом 79:69.