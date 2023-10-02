Баскетболисты из подмосковных Химок сыграют в Единой молодежной Лиге ВТБ

Игроки Центра спортивной подготовки №5 «ЦСП-Химки-2» из одноименного городского округа будут участвовать в соревнованиях Единой молодежной Лиги ВТБ.

В первом матче чемпионата химкинские баскетболисты встретятся с командой «Енисей-2». Игры пройдут 3 и 4 октября. Начало в два часа пополудни.

«Начинаем сезон Единой молодежной Лиги ВТБ. Первые игры пройдут на домашней площадке сине-оранжевых по адресу: Химки, улица Кирова, 27. Приходите болеть за наших парней! Вход на наши игры всегда свободный!» – приглашают любителей баскетбола и фанатов команды в пресс-службе Центра спортивной подготовки №5.

Все игры чемпионата завершатся 10 апреля. После этого из восьми самых успешных сборных выберут лидера турнира.

Напомним, что Единая молодежная Лига ВТБ появилась в 2013 году. В этом новом сезоне это будут уже 11 по счету соревнования среди баскетболистов. В них будут состязаться 13 сильнейших команд из разных регионов России.