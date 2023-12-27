Баскетболисты подмосковного клуба «Химки» сделали шаг к четвертьфиналу Кубка России

Соперник подмосковных игроков в спортивной иерархии находится классом выше, выступает в чемпионате Единой лиги ВТБ. Тем не менее, химчане сумели в трудные моменты матча проявить себя лучше. Лучшим снайпером встречи стал центровой Евгения Фидий, набравший 22 очка.

В четверг команды проведут повторный поединок, который состоится в московском Дворце спорта на улице Лавочкина у метро «Речной вокзал». Для выхода в четвертьфинал розыгрыша Кубка страны химчанам необходимо не проиграть с разницей более чем в четыре очка.