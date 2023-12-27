Баскетболисты подмосковного клуба «Химки» сделали шаг к четвертьфиналу Кубка России
Фото: [БК «Химки»]
Баскетбольный клуб «Химки» выиграл первом матче 1/8 финала Кубка России у столичной команды «Руна» — 65:61 (19-12, 14-9, 13-22, 19-18).
Соперник подмосковных игроков в спортивной иерархии находится классом выше, выступает в чемпионате Единой лиги ВТБ. Тем не менее, химчане сумели в трудные моменты матча проявить себя лучше. Лучшим снайпером встречи стал центровой Евгения Фидий, набравший 22 очка.
В четверг команды проведут повторный поединок, который состоится в московском Дворце спорта на улице Лавочкина у метро «Речной вокзал». Для выхода в четвертьфинал розыгрыша Кубка страны химчанам необходимо не проиграть с разницей более чем в четыре очка.