Жителям Подмосковья рассказали, как медучреждения будут работать в День народного единства

В Подмосковье утвердили график работы медицинских организаций в День народного единства, в праздничный день, 4 ноября, взрослые и детские поликлиники, стоматологические поликлиники и женские консультации не будут вести плановый прием пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно, чтобы возможность получить медицинскую помощью сохранялась и в праздничные дни. Так, 4 ноября в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи — с 08:00 до 18:00», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что вызовы врача на дом будут обслуживаться с 08:00 до 20:00, скорая медицинская помощь и стационары больниц будут работать в круглосуточном режиме. В этот день в стоматологических поликлиниках будут дежурить врачи для оказания экстренной помощи пациентам, посетить их можно с 09:00 до 14:00.

Записаться на плановый прием к врачу можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.