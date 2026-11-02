Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Это означает, что российские сборные могут вернуться на международную арену уже в этом году.

Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает, какие проблемы могут ожидать российских фигуристов на тернистом пути возвращения.

ИИХФ наказали за самоуверенность

Наблюдатели отмечают, что ИИХФ безобразно подготовилась к суду, будучи уверенной в положительном для себя решении, то есть продлении отстранения россиян. В последнее время организация явно была занята другими делами. В октябре прошли выборы нового президента ИИХФ, француза Люка Тардифа во главе организации сменил немец Франц Райндль.

Основной причиной недопуска россиян ИИХФ называла проблему безопасности, CAS счел ее неубедительной. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

«Нет никаких двусмысленных трактовок, все абсолютно четко. И самое главное — тем, кто будет противодействовать решению суда, грозят санкции. В том числе и ИИХФ. Именно поэтому все это болото из русофобов закопошилось», — высказался о решении суда заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Фото: [ ФХР ]

ИИХФ заявила о разочаровании решением суда, но согласилась действовать в соответствии с ним.

Реакция противников допуска

Федерации недружественных России стран дежурно выразили свое недовольство решением суда. Впрочем, реплики со стороны спортивных людей на Западе были достаточно осторожными: поддерживать допуск россиян они просто не имеют права. Это только подтверждает: вопрос бана был исключительно политическим.

В НХЛ финны, шведы и чехи без проблем играют в одних командах с российскими хоккеистами. До начала СВО немало скандинавов играло в КХЛ, играли бы и дальше в сильном чемпионате за достойные деньги, если бы не требования властей.

Пока что ни одна федерация не высказалась категорически за бойкот турниров с участием россиян — никто не хочет по доброй воле устраивать самострел. Зато политики бушуют.

Так, против допуска россиян высказался президент Финляндии Александр Стубб. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд призвала не пускать россиян в страну для участия в соревнованиях. При этом даже у нее на родине заявление высмеяли: российские игроки есть практически в каждом канадском клубе НХЛ.

Ловушка для ИИХФ

Фото: [ ФХР ]

Решение суда означает, что Россия сможет принять участие в молодежном чемпионате мира, мужском и женском юниорских чемпионатах мира, мужском и женском чемпионате мира. В ИИХФ были настолько уверены в своей победе в суде, что не предусмотрели запасных вариантов.

Составы участников этих турниров уже определены. Просто добавить туда Россию — это большее количество команд, другая формула турниров, дополнительные проблемы с логистикой и т. д. Поэтому Россия просто должна заменить одного из участников — такой вариант предусматривался ИИХФ еще в 2022 году при отстранении российской сборной. В организации рассчитывали, что о возвращении будет известно заблаговременно, теперь же у ИИХФ очень мало времени для внесения изменений.

Самый пикантный момент — на чемпионате мира 2027 года Россия должна заменить Украину. Украинцы пробились в высший дивизион 20 лет спустя, но могут так и не сыграть в нем, если ИИХФ не пойдет на изменение регламента. Председатель Федерации хоккея Швеции и член Совета ИИХФ Андрес Ларссон подтвердил, что Россия должна заменить Украину.

«Теперь нам предстоит разобраться, как именно это будет реализовано, учитывая, что чемпионат мира предполагает фиксированное количество команд, определенное число матчей и вопросы, связанные с телевизионными правами. Наверное, не стоит предвосхищать решения, которые нам предстоит принять на следующей неделе на техническом уровне, но очевидно, что вопросы такого рода требуют решения в ближайшем будущем», — сказал Ларссон.

Понятно, что недруги россиян просто так не сдадутся и продолжат ставить палки в колеса. В частности, из разных стран доносятся требования не выдавать российским спортсменам визы. Однако мелкие пакости со стороны оголтелых политиков могут привести только к большему хаосу в мировом хоккее.