Стало известно о попытках Дрожжиной оспорить наследство Марии Баталовой

KP.RU: Дрожжина подала в суд, чтобы оспорить права Баталовой на наследство

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Наталия Дрожжина обратилась в суд с требованием оспорить права Марии Баталовой на наследство ее матери, Гитаны Леонтенко, сообщает KP.RU.

Напомним, Леонтенко умерла в начале 2026 года. Ее муж, актер Алексей Баталов, скончался в 2017-м. После смерти матери Марии перешли четырехкомнатная квартира в центре Москвы с видом на Кремль и право требовать возврата ₽24 млн.

По словам Татьяны Киреенко, которая представляет интересы Марии, эти деньги были сняты со счетов Леонтенко Михаилом Цивиным и Наталией Дрожжиной.

Три года назад Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия приговорили к реальным срокам за мошенничество с имуществом семьи Баталовых. Дрожжиной тогда назначили четыре года лишения свободы условно.

Теперь, как утверждает Киреенко, Дрожжина пытается оспорить право Марии на взыскание долга. Сторона Баталовой, в свою очередь, добивается признания квартиры Дрожжиной и Цивина на Кутузовском проспекте совместно нажитым имуществом супругов.

Мария Баталова и Гитана Леонтенко

Фото: [Мария Баталова и Гитана Леонтенко/скриншот видео]

По мнению Киреенко, эту недвижимость можно продать, а вырученные средства направить на погашение долга перед наследницей.

Помимо этого, против к Баталовой подавали иски о компенсации ₽900 тысяч за перезахоронение бабушки и о взыскании ₽1,5 млн за изготовление памятника Алексею Баталову. Киреенко утверждает, что документы, подтверждающие оказание этих услуг, не представлены. Сейчас против дочери актера рассматривают около шести исков.

Отмечается, что Мария несет большие расходы из-за судебных процессов: ей приходится нанимать юристов, общаться с полицией и судебными приставами. Несмотря на это, она продолжает заниматься своими проектами — осваивает технические устройства для общения, пишет книги и работает. Киреенко отметила, что Гитана перед смертью особенно опасалась затяжных судебных конфликтов в отношении ее дочери.

Ранее мать Сергея Соседова рассказала, кому достанется дача критика в Подмосковье.

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