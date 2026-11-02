В Сергиевом Посаде и Долгопрудном состоятся финальные показы Всероссийского тура спектакля «Чучело»

В ноябре и декабре в Подмосковье пройдут заключительные показы благотворительного тура спектакля-невидимки «Чучело», мероприятия Всероссийского тура приурочены к десятилетию постановки. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Инклюзивные представления примут Семейный центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде и театр «Город» в Долгопрудном. Зрители будут воспринимать действие постановки исключительно на слух, на ощупь и через запахи, она создана по повести Владимира Железникова и рассказывает о сложных взаимоотношениях сверстников, милосердии и внутренней силе. Формат разработан для равного и глубокого погружения в сюжет, предоставляя незрячим и слабовидящим гостям из школ-интернатов и коррекционных учреждений возможность прикоснуться к театральному искусству наравне со всеми. Проект реализуется АНО «Здесь» при поддержке программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».

Главной отличительной чертой постановки является специальный 6D-формат. Он полностью исключает визуальный ряд, в помещении отсутствуют привычные декорации и сцена. На видящих зрителей надевают светонепроницаемые маски.

Подмосковные показы закроют масштабное турне, которое стартовало в октябре. Вход свободный по регистрации. Программу юбилейного тура в области дополнят открытые творческие встречи с режиссером и актерским составом после каждого показа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+