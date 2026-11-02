«Каждый год одно и то же»: жительница Нижневартовска рассказала, что ежегодно страдает от аварий при запуске отопления

В Нижневартовске старт отопительного сезона вновь обернулся коммунальной аварией — на этот раз пострадал жилой дом. О затоплении, которое серьезно повредило квартиру, рассказала местная жительница в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск», сообщил muksun.fm.

По информации издания, женщина отметила, что такие происшествия повторяются с пугающим постоянством. Стоит дать отоплению запуститься, как начинаются аварии, считает жительница. Жильцы несут материальные потери, испытывают стресс, а коммунальщики, по их мнению, ничего не предпринимают.

«После подачи отопления у соседей сверху начали лопаться трубы, в результате чего затопило нашу квартиру», — сообщает горожанка.

По данным издания, теперь перед семьей стоит вопрос: кто возместит ущерб, испорченное имущество и ремонт.

«Каждый год одно и то же: только включают отопление, начинаются аварии, прорывы труб и затопления квартир. Люди должны страдать, портить свое имущество и тратить нервы, а ответственные службы будто бессильны что-либо сделать», — возмущается жительница.

Кто должен платить: разбор ситуации

Ответ на этот вопрос зависит от того, где произошла авария. По данным издания, жилищный кодекс РФ устанавливает четкую границу ответственности:

Если труба лопнула в квартире соседа — после первого запорного крана, то есть на внутриквартирной разводке — виноват собственник жилья, и именно он возмещает ущерб.

Если прорыв случился на общедомовом имуществе — на стояке до запорного крана, в подвале или на чердаке — отвечает управляющая компания, ТСЖ или ЖЭК, которые обязаны следить за состоянием общих сетей.

Если соседи сверху отказываются добровольно компенсировать ущерб или УК пытается переложить вину на жильцов, пострадавшим придется обращаться в суд.

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