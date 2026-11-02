Как понять, что человек вам лжет? Бывший агент разведки США назвал пять тревожных сигналов

Бывший агент разведки США Брэд Билер рассказал, какие особенности речи могут указывать на то, что человек говорит неправду, пишет Daily Mail. По его словам, больше внимания стоит обращать не на взгляд или движения тела, а на паузы, формулировки и изменения голоса. При этом ни один из этих признаков сам по себе не доказывает ложь.

Билер более 25 лет участвовал в федеральных расследованиях и почти 17 лет работал специалистом по полиграфу. Он выделяет пять сигналов, которые предлагает использовать как повод внимательнее прислушаться к ответу.

Среди них — необычно долгая пауза перед ответом, несоответствие слов интонации или поведению, попытка уйти от прямого вопроса с помощью фраз вроде «обычно» или «как правило», раздражение в ответ на уточнения и внезапное изменение голоса.

Например, простой вопрос, по мнению Билера, обычно предполагает быстрый и четкий ответ. Если же человек долго думает, отвечает расплывчато или произносит «нет» с вопросительной интонацией, это может стать поводом для дополнительных вопросов.

Эксперт также призвал не доверять популярному мифу, будто лжецы обязательно избегают зрительного контакта. Иногда человек, который говорит неправду, наоборот, может особенно стараться смотреть собеседнику в глаза.

Сам Билер сравнивает такие признаки с индикатором неисправности двигателя в автомобиле: они предупреждают, что стоит обратить внимание на расхождения, но не призывают сразу обвинять человека во лжи.