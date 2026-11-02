Звезда «Пиратов карибского моря» Кира Найтли появилась в прозрачной юбке с камнями в Лондоне

Актриса выбрала контрастный образ: трикотажный лиф с длинными рукавами она сочетает с многослойной прозрачной юбкой, расшитой камнями. Дополняют наряд лодочки на шпильке с серебристым декором. Макияж включал дымчатые тени, стрелки, густые румяна и коралловую помаду. Волосы, подстриженные под боб, были уложены локонами.

Найтли задействована в спектакле «Жизнь других» в Вест-Энде. Это сценическая адаптация оскароносного фильма 2006 года. Действие постановки происходит в восточном Берлине в 1984 году.

Кира играет театральную актрису Кристу-Марию Зиланд, которая состоит в отношениях с драматургом Георгом Драйманом. Его роль исполняет Люк Томпсон. В постановке есть любовная сцена: Найтли появляется в облегающей ночной сорочке, а Томпсон — в нижнем белье.

Накануне в одном из телешоу на канале ITV произошел забавный случай. Найтли заявила, что никогда не работала с партнером по спектаклю. Томпсон напомнил ей о совместной работе в драме «Мисс Плохое поведение». Актриса объяснила забывчивость беременностью.

Ранее сообщалось, что 18-летний сын Мэттью Макконахи вышел в свет с родителями.