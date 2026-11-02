Подмосковный борец Шериев стал победителем на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане
Подмосковный борец одержал победу на чемпионате мира по вольной борьбе
Фото: [Федерация спортивной борьбы России]
Подмосковный спортсмен Иналбек Шериев (СШОР по единоборствам, Чехов) одержал победу на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Астане (Казахстан). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Представитель региона впервые в карьере стал чемпионом мира, он обошел соперников из Армении, Польши, США, Ирана и Словакии. В финале в весовой категории до 74 кг он победил хозяина ковра, чемпиона мира 2024 года Нуркожу Кайпанова (Казахстан) со счетом 10:4.
Участниками турнира стали сильнейшие борцы из различных стран мира.
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