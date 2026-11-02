От ополчения Минина и Пожарского до «Ночи искусств»: как и почему Россия отмечает День народного единства

В среду, 4 ноября, страна отмечает День народного единства — праздник, олицетворяющий сплоченность и память о прошлом. В этот день по всей России проходят концерты, фестивали и акция «Ночь искусств», сообщил tagilcity.ru.

Почему День народного единства отмечают 4 ноября

Дата приурочена к событиям 1612 года, когда ополченцы освободили Москву от польско-литовских войск. Тогда страна переживала Смутное время: твердой власти не было, престол делили между собой претенденты, а простые люди страдали от голода и войн.

Силы для освобождения столицы собрали в Нижнем Новгороде. Кузьма Минин, занимавший пост земского старосты, обратился к горожанам с призывом жертвовать деньги на ополчение. Возглавил войско князь Дмитрий Пожарский. Осенью 1612-го ополченцы заняли Китай-город, после чего кремлевский гарнизон сдался.

Победа стала поворотным моментом: Смута пошла на спад, а в 1613 году Земский собор возвел на престол Михаила Романова. Так началась династия, правившая Россией более трех столетий.

Праздник вернули в календарь в 2005 году — с инициативой выступил Межрелигиозный совет России, а депутаты Госдумы ее поддержали. Новая дата заменила 7 ноября, День согласия и примирения, который, в свою очередь, сменил годовщину Октябрьской революции.

В Нижнем Тагиле подготовили почти 60 мероприятий — от экскурсов с историческим уклоном до спортивных эстафет.

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