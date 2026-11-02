В Подмосковье начался прием заявок на участие в программе «Земский тренер»

В Подмосковье начался прием заявок на участие в конкурсном отборе на участие в программе «Земский тренер». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками могут стать работники сферы физической культуры и спорта, которые прибыли или переехали на работу в населенные пункты Подмосковья с числом жителей до 50 тыс. человек. Отбор проводится в рамках реализации программы «Земский тренер» на территории области, она направлена на привлечение специалистов в сфере физической культуры и спорта в малые населенные пункты, где существует потребность в квалифицированных кадрах.

В рамках проекта специалистам предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей. Для участия нужно подать заявление с приложением необходимых документов. Заявления принимаются до 17 ноября 2026 года включительно. Более подробно с условиями и порядком участия в конкурсном отборе, а также утвержденным перечнем вакантных должностей на 2026 год можно ознакомиться в документах. Мероприятие проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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